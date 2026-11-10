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Общество

МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»

10 ноября 2026 года, 16:16

Спасатели Псковской области предупредили автомобилистов о рисках на дорогах в связи с похолоданием и напомнили, когда менять резину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»

Фото редакции

Ориентироваться стоит на термометр: как только среднесуточная температура перестаёт подниматься выше +5 градусов, зимние шины пора ставить. 

В ближайшие дни на территории Псковской области в дневное время прогнозируется от +1 до +5 градусов, а ночью возможны заморозки до -1 градуса. В подобных условиях вероятность дорожно-транспортных происшествий возрастает, поэтому автовладельцам рекомендуют не откладывать сезонную замену.

Сама резина, как уточнили в МЧС, служит в среднем четыре-пять лет при активной эксплуатации, хотя срок зависит от целого ряда обстоятельств.

Самую большую опасность на скользком покрытии представляет неуправляемый занос. Спасатели советуют не делать резких движений и тормозить прерывисто, а если машину повело – не давить на педали и не крутить руль. При плохой видимости лучше ехать медленнее и не рисковать обгонами и перестроениями.

Ремни должны быть пристёгнуты у всех в салоне, включая водителя. Выигранные в пути минуты, подчёркивают в МЧС, несоизмеримы с ценой безопасности.

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