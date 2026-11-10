Борис Елкин: После смены должности утро начинается с документов

Став председателем Заксобрания Псковской области, Борис Елкин стал гораздо больше времени уделять документам. Если раньше его рабочее утро начиналось с объезда города, то теперь – с чтения и анализа бумаг. Об этом спикер рассказал в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) 10 ноября.

По его словам, председателю Заксобрания Псковской области важно самому вникать в рассматриваемые вопросы, а не полагаться лишь на выводы специалистов.

Даже при наличии профильных экспертов документы нужно изучать лично.

«Я всегда считаю, что самому надо со всем пытаться разобраться. Какие-то уже тонкие юридические моменты специалисты профильного характера могут рассказать, но общую историю всё равно нужно знать, обязательно быть в материале», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, Борис Елкин, ранее возглавлявший Псков, 29 сентября был избран председателем Законодательного собрания Псковской области восьмого созыва.