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Общество / Образование

В аквапарк из-за парты

Победители конкурса «ПервоКЛАССная баталия» получили заслуженные призы

Текст:
Юлия Шарипова
13 февраля 2018 года, 10:02
Фото: Андрей Степанов
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«Великие Луки» — такая надпись украшает каждый из 1300 купонов конкурса «ПервоКЛАССная баталия», что собрали победители состязания. Ровный почерк взрослых, неустоявшийся — их детей. Школьники из Великих Лук вновь выиграли конкурс и заслужили статус самого дружного первого класса Псковской области.

Сначала купоны вырезали из одиночных газет. Но потом родители поняли, что так у нас дело быстро не пойдет. И начали привозить газеты из Пскова буквально пачками.

Наталья Завацкая, классный руководитель 1 «Б» великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской

Вырезали и надписывали купоны и взрослые, и дети. Работа не остановилась даже на классном огоньке.

— И я пять купонов вырезал! — каждому первокласснику хотелось подчеркнуть свой вклад в общее дело, когда представители «Псковской правды» приехали в Великие Луки на подведение итогов конкурса.

Подарком победителям стали билеты в псковский аквапарк «Акваполис». Поездка должна состояться уже в феврале. А вот занявшие второе место первоклассники из псковской школы № 2 смогут воспользоваться своим подарком с наступлением теплых дней.

Псковские первоклассники с нетерпением ждут весны, чтобы воспользоваться подарком.
Фото Андрея Степанова
Как только на Великой откроется навигация и на улице выглянет солнце, они отправятся на прогулку по реке на теплоходе «Псков».

Все родители проявили активность еще на стадии голосования в интернете. Подключали друзей, знакомых, родственников. Объявление было вывешено в группе школы. На последнем этапе голосования, когда оно было организовано по купонам из газеты, двигателем процесса стала Алёна Макуценя, мама Ярослава. Только она принесла 200 купонов.

Елена Алифанова, классный руководитель 1 «В» класса псковской школы № 2

Для псковских первоклассников участие в конкурсе — не первый пример объединения ради общего дела. За свой первый учебный год они успели поучаствовать в нескольких благотворительных акциях: приносили стаканы для школьной столовой, рисовали плакат на тему толерантности, собирали вещи и сладости для сверстников из интерната к Новому году.

Не менее активны первоклассники из гимназии в Дно, получившие в качестве подарка красочные издания «Сказки о царе Салтане».

Каждый школьник из победившего класса в Дно получил красочное издание со сказками.
Фото Андрея Степанова
Они заняли третье место, перед выходом в финал очень волновались, что в интернет-голосовании смогут уступить Острову.

Были рады попасть в финал. Ребята переживали, каждый день спрашивали, на каком мы месте. О том, что мои дети участвуют в конкурсе, узнала от родителей. Это было довольно неожиданно. Фотографию в журнал отправили и как-то забыли. А вот когда началось голосование, подключали всех, кого могли.

Дарья Тимофеева, классный руководитель 1 класса дновской гимназии

Дарья Александровна — первый учитель дновских первоклассников. Но и они для нее — самый первый класс. Молодой педагог после окончания ПсковГУ первый учебный год работает в школе. В первый класс она когда-то шла в эту же школу, где теперь преподает сама. Педагогическая практика в годы студенчества была для нее настоящим праздником.

Дипломы победителей конкурса «Псковской правды» для каждого из трех классов стали первой значимой победой областного уровня. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПЕРВОКЛАССНАЯ БАТАЛИЯ» 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА:

1 место — 1 «Б» класс гимназии имени Софьи Ковалевской, Великие Луки;

2 место — 1 «В» класс средней общеобразовательной школы № 2, Псков;

3 место — 1 класс гимназии, Дно.

СПРАВКА

В конкурсе «ПервоКЛАССная баталия» участвовали все первые классы региона. Их фотографии были опубликованы в бесплатной фотогазете «Я — первоклассник», которую каждый новоиспеченный школьник получил как памятный подарок от «Псковской правды». После выхода областного фотоальбома в свет все снимки были загружены на сайт «Псковской правды». Интернет-голосование проводилось в два этапа. Сначала выбирали класс-представитель от каждого муниципалитета. После этого определили тройку лидеров. Финал голосования состоялся по купонам, которые публиковались в газете в течение пяти недель.

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