В аквапарк из-за парты

«Великие Луки» — такая надпись украшает каждый из 1300 купонов конкурса «ПервоКЛАССная баталия» , что собрали победители состязания. Ровный почерк взрослых, неустоявшийся — их детей. Школьники из Великих Лук вновь выиграли конкурс и заслужили статус самого дружного первого класса Псковской области.

Сначала купоны вырезали из одиночных газет. Но потом родители поняли, что так у нас дело быстро не пойдет. И начали привозить газеты из Пскова буквально пачками.

Вырезали и надписывали купоны и взрослые, и дети. Работа не остановилась даже на классном огоньке.

— И я пять купонов вырезал! — каждому первокласснику хотелось подчеркнуть свой вклад в общее дело, когда представители «Псковской правды» приехали в Великие Луки на подведение итогов конкурса.

Подарком победителям стали билеты в псковский аквапарк «Акваполис». Поездка должна состояться уже в феврале. А вот занявшие второе место первоклассники из псковской школы № 2 смогут воспользоваться своим подарком с наступлением теплых дней.