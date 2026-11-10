Борис Елкин: Депутаты должны стать «мостиком» между людьми и властью

Главная задача депутатов нового созыва Заксобрания Псковской области – быть проводником между жителями и властью, а не просто передавать наказы по инстанциям. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» заявил председатель регионального парламента Борис Елкин, пишет ПАИ.

По его словам, состав обновился почти на 60% – пришло много новых депутатов, готовых менять жизнь региона к лучшему. «Главное, чтобы не погас запал, который был на протяжении предвыборной гонки, а все наказы, которые депутаты получили, они бы реализовали во время своей работы в Собрании», – подчеркнул Борис Елкин.

Спикер признал: часть проблем решается не за один год, но работа с обращениями граждан уже идёт, депутаты взаимодействуют с профильными министерствами. «Желания расслабиться ни у кого нет», – заявил он, отметив, что о работе народных избранников в округах можно судить в том числе по их страницам в соцсетях.

Борис Елкин обратил внимание на разнообразие профессионального опыта депутатов: среди них много врачей, впервые в Законодательном Собрании Псковской области есть несколько человек из сферы ЖКХ, работает руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, есть и участники специальной военной операции, которые «не сидят сложа руки». Но объединять всех, по мнению спикера, должно другое – близость к жителям и постоянная обратная связь.

«Мы должны быть своего рода «мостиком» между людьми и властью. При этом депутат – не связист, важно не только наказы по инстанциям передавать, а и самому принимать участие в решении задач. Где-то обычная простая методологическая помощь решает уже очень многие вопросы», – подчеркнул Борис Елкин.

Он добавил, что парламентариям нужно выстроить системную командную работу ради конкретного результата – улучшения жизни в Псковской области, а не ради личных амбиций. Встречи с жителями, по словам спикера, имеют смысл только как инструмент помощи, а не как самостоятельный показатель активности.