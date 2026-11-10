В Великих Луках устраняют прорыв водопровода на Котовского

Течь дала кольцевая труба диаметром 500 миллиметров на улице Котовского в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском «Водоканале».

К ремонту муниципальное предприятие рассчитывает приступить 11 ноября.

Отмечается, что ситуация осложнена тем, что под аварийным участком проложен газопровод – это затруднит земляные работы. Дальнейший план действий сотрудники «Водоканала» определят, когда вскроют грунт и увидят состояние трубы.

Из-за аварии напор воды может упасть в различных районах Великих Лук. Утром 11 ноября здесь организуют проезд, а после девяти часов горожан просят соблюдать осторожность. Территорию работ в любом случае оградят, заверили на предприятии.