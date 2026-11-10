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Общество / Здоровье

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек

10 ноября 2026 года, 17:52

С 2 по 8 ноября в Псковской области зарегистрировали 2 255 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 60,1% – дети в возрасте до 14 лет, сообщили «Псковской правде» в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек

Фото Андрея Степанова

В Пскове за неделю ОРВИ подхватили 915 человек – это 40,6% от общего числа по области. Госпитализация понадобилась 26 пациентам с симптомами инфекции.

Среди циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа за неделю не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

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