В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек

С 2 по 8 ноября в Псковской области зарегистрировали 2 255 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 60,1% – дети в возрасте до 14 лет, сообщили «Псковской правде» в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В Пскове за неделю ОРВИ подхватили 915 человек – это 40,6% от общего числа по области. Госпитализация понадобилась 26 пациентам с симптомами инфекции.

Среди циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа за неделю не зарегистрировано, отметили в ведомстве.