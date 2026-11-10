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Общество

Псковская область готовит для федерального уровня инициативы по ЖКХ и сиротам

10 ноября 2026 года, 15:39

Псковское Заксобрание готовит предложения для вынесения на федеральный уровень – они касаются поддержки детей-сирот, ЖКХ и социальной сферы. Об этом в эфире программы «Оглавление» на псковском радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) 10 ноября рассказал председатель регионального парламента Борис Елкин, пишет ПАИ.

Псковская область готовит для федерального уровня инициативы по ЖКХ и сиротам

Фото: Екатерина Иванова

Содержание инициатив спикер раскрывать не стал – они ещё в проработке. «Есть ряд направлений, которые требуют, конечно, дополнительного вмешательства. Это социальные вопросы, такие как дети-сироты. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. В системе ЖКХ у нас тоже есть дополнительные предложения», – пояснил Борис Елкин.

Он подчеркнул, что российские субъекты должны иметь возможность сами определять меры поддержки и ограничения в рамках федерального законодательства: экономическая и социальная ситуация в субъектах различается. 

«Поэтому каждый регион вправе принимать то или иное решение. Это тоже важно, что прислушиваются к регионам», – отметил председатель Заксобрания.

Чтобы инициативы получили ход на федеральном уровне, Псковской области нужна поддержка коллег из других субъектов. Борис Елкин обратил внимание на то, что намерен обсуждать предложения с ними и изучать их законодательный опыт. 

«Для того чтобы результат нашей работы был более эффективным, нужно заручиться поддержкой наших коллег из других субъектов», – подчеркнул он.

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