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Общество

Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд

10 ноября 2026 года, 16:38

Ежегодную выплату почётным донорам с 1 января 2027 года начнёт назначать Отделение Социального фонда России по Псковской области. Речь идёт о гражданах с нагрудными знаками «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР» – соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения.

Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд

Фото Дарьи Хватковой

Сейчас эти деньги выплачивают региональные органы соцзащиты, но с нового года все полномочия – и назначение, и перечисление – перейдут Соцфонду России.

Для получателей главное – что обращаться никуда не придётся. У тех, кто выплату уже получает, переход произойдёт автоматически: заявление подавать не нужно.

Право отделение определит по сведениям государственных информационных систем и назначит выплату без заявления. Так же проактивно её назначат и тем, кто еще только получит звание «Почётный донор России» в следующем году либо позднее.

«Для нас это важный шаг в развитии принципа «одного окна». Мы используем уже отлаженные механизмы проактивного назначения, которые хорошо зарекомендовали себя на других мерах поддержки. Чтобы перечисление шло без перерывов, мы сверяем данные с министерством социальной защиты. В настоящее время в регионе проживает 3,8 тысячи получателей этой выплаты», – отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

В 2026 году ежегодная выплата почётным донорам с учётом индексации составляет 19 497 рублей 68 копеек – она перечисляется раз в год и НДФЛ не облагается. График после перехода к СФР сохранится: не позднее 1 апреля текущего года, а по вновь назначенным делам – единовременно после принятия решения.

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