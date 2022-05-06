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Спорт / Соревнования

Борис Елкин: Команда от администрации города примет участие в следующей эстафете «Псковской правды»

6 мая 2022 года, 12:31

Команда от администрации Пскова примет участие в следующей эстафете на призы газеты «Псковская правда». Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 6 мая.

Борис Елкин: Команда от администрации города примет участие в следующей эстафете «Псковской правды»

Фото Андрея Степанова

Борис Елкин отметил, что на городской легкоатлетической эстафете в текущем году команда от администрации Пскова не смогла принять участие. Однако глава городской администрации подчеркнул, что в соревнованиях в следующем году она обязательно поучаствует.

77-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная победе в Великой Отечественной войне, состоялась в Пскове 5 мая. В корпоративном забеге приняли участие 28 команд от организаций, предприятий и силовых структур региона, в которых в общем счете было 140 человек.

Первое место в забеге корпоративных команд заняла сборная «Королева спорта – легкая атлетика». «Серебро» завоевала команда Управления Росгвардии по Псковской области. Третье место досталось команде регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

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