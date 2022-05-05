10 фактов об Эстафете «Псковской правды»

Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды»— одно из старейших спортивных мероприятий Псковской области. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. Псковская область является одной из немногих в России, где традиция проведения этого соревнования ни разу не прерывалась. Мы собрали 10 интересных фактов о нашем традиционном спортивном мероприятии. 1. Эстафета впервые прошла в мае 1945 года. Маршрут составил 5820 метров, поделенных на 10 этапов. Мужчины и женщины бежали по центру города: Октябрьский проспект и Пролетарский бульвар, улицы Карла Маркса, Пушкина, Свердлова, Ленина, Вокзальная.

2. Традиции эстафеты были заложены еще до войны. Наши коллеги, журналисты «Псковской правды», выяснили это в 1960 году, когда перед очередным стартом расспросили преподавателя пединститута Владимира Степановича Чулкова о традициях эстафеты. «Если уж и говорить о традициях эстафеты, то они берут свое начало в тридцатых годах, – неожиданно рассказал Чулков. – В то время эстафета на призы местной газеты была весьма своеобразной: ее участникам предназначалось, взяв старт на месте нынешней площади, пройти пешком до поселка Кресты и обратно. Каждая команда комплектовалась из десяти человек. Зачет производился по последнему. Позже спортивная ходьба в эстафете сменилась бегом, но на более короткую дистанцию». 3. В 1959 году учредили приз за массовость. Его получала организация, выставившая наибольшее число команд. В 1963 году он стал переходящим, как и основной кубок. Кстати, в 1962 году основной приз навсегда остался у команды пединститута, три года подряд выигравшей забег. Передавать из рук в руки начали уже другой кубок.

4. В 1961 году организаторы пригласили на эстафету настоящий оркестр. После забега и до подведения итогов зрителей развлекали гимнасты, фехтовальщики и боксеры, устроившие показательные выступления. 5. В 1997 году появляется отдельный забег для шестиклассников - достойной смены спортивным ветеранам. В 1996-м году вместе с кубками и дипломами победители получили… шоколадные конфеты! Коробочные наборы многими участниками были распечатаны и испробованы прямо у наградного стола.

6. В 2000 году одному из псковских шестиклассников удалось невероятное – стать двукратным чемпионом. Эстафеты на призы издания. Дело в том, что в забеге шестиклассников по естественным причинам состав команд ежегодно обновляется. Но не в том году! Один мальчик остался на второй год. Но трудности в учебе не помешали ему дважды с блеском преодолеть дистанцию: «Бегуном-то Юра был хорошим!» 7. Участников Эстафеты-2007 года встретил дождь. Погода внесла коррективы: награждение победителей, кажется, впервые за всю историю Эстафеты состоялось не в день ее проведения, а несколько позже: 10 мая в ныне закрытом кинотеатре «Смена». 8. В 2017 году на Эстафете появился семейный забег. Организаторы учли пожелания участники мероприятия, которые хотели принять участие в эстафете в составе семейной команды. В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок, не достигший 11-летнего возраста. Семейный маршрут - самый короткий, всего 400 метров.