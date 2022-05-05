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Спорт

10 фактов об Эстафете «Псковской правды»

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Редакция
5 мая 2022 года, 09:20
Фото: Татьяна Родина
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Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды»— одно из старейших спортивных мероприятий Псковской области. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. Псковская область является одной из немногих в России, где традиция проведения этого соревнования ни разу не прерывалась. Мы собрали 10 интересных фактов о нашем традиционном спортивном мероприятии.

1. Эстафета впервые прошла в мае 1945 года. Маршрут составил 5820 метров, поделенных на 10 этапов. Мужчины и женщины бежали по центру города: Октябрьский проспект и Пролетарский бульвар, улицы Карла Маркса, Пушкина, Свердлова, Ленина, Вокзальная.

10 фактов об Эстафете «Псковской правды»

Фото из архива «Псковской правды»

2. Традиции эстафеты были заложены еще до войны. Наши коллеги, журналисты «Псковской правды», выяснили это в 1960 году, когда перед очередным стартом расспросили преподавателя пединститута Владимира Степановича Чулкова о традициях эстафеты. «Если уж и говорить о традициях эстафеты, то они берут свое начало в тридцатых годах, – неожиданно рассказал Чулков. – В то время эстафета на призы местной газеты была весьма своеобразной: ее участникам предназначалось, взяв старт на месте нынешней площади, пройти пешком до поселка Кресты и обратно. Каждая команда комплектовалась из десяти человек. Зачет производился по последнему. Позже спортивная ходьба в эстафете сменилась бегом, но на более короткую дистанцию».

3. В 1959 году учредили приз за массовость. Его получала организация, выставившая наибольшее число команд. В 1963 году он стал переходящим, как и основной кубок. Кстати, в 1962 году основной приз навсегда остался у команды пединститута, три года подряд выигравшей забег. Передавать из рук в руки начали уже другой кубок.

10 фактов об Эстафете «Псковской правды»

Фото из архива «Псковской правды»

4. В 1961 году организаторы пригласили на эстафету настоящий оркестр. После забега и до подведения итогов зрителей развлекали гимнасты, фехтовальщики и боксеры, устроившие показательные выступления. 

5. В 1997 году появляется отдельный забег для шестиклассников - достойной смены спортивным ветеранам. В 1996-м году вместе с кубками и дипломами победители получили… шоколадные конфеты! Коробочные наборы многими участниками были распечатаны и испробованы прямо у наградного стола.

10 фактов об Эстафете «Псковской правды»

Фото Андрея Степанова

6. В 2000 году одному из псковских шестиклассников удалось невероятное – стать двукратным чемпионом. Эстафеты на призы издания. Дело в том, что в забеге шестиклассников по естественным причинам состав команд ежегодно обновляется. Но не в том году! Один мальчик остался на второй год. Но трудности в учебе не помешали ему дважды с блеском преодолеть дистанцию: «Бегуном-то Юра был хорошим!»

7. Участников Эстафеты-2007 года встретил дождь. Погода внесла коррективы: награждение победителей, кажется, впервые за всю историю Эстафеты состоялось не в день ее проведения, а несколько позже: 10 мая в ныне закрытом кинотеатре «Смена».

8. В 2017 году на Эстафете появился семейный забег. Организаторы учли пожелания участники мероприятия, которые хотели принять участие в эстафете в составе семейной команды. В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок, не достигший 11-летнего возраста. Семейный маршрут - самый короткий, всего 400 метров.

10 фактов об Эстафете «Псковской правды»

Фото Андрея Степанова

9. В «пандемийном» 2020 году Эстафета проходила в онлайн-формате. Помимо флешмоба в соцсетях, 9 мая в прямом эфире прошла трансляция 75-й Эстафеты «Псковской Правды». Сто спортсменов, воспитанников спортшкол города Пскова, в канун праздника записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь праздника Победы.

10. В 2022 году впервые улицы Пскова не будут перекрыты на время проведения Эстафеты. Мероприятие проводится на набережной реки Великой в Пскове. Движение автотранспорта в центре города не будет ограничено. 

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Эстафета «Псковской правды»
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!
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