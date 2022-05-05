Сборная «Королевы спорта» выиграла в забеге корпоративных команд эстафеты «Псковской правды»

Сборная «Королевы спорта» заняла первое место в забеге корпоративных команд 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне.
Сборная «Королевы спорта» заняла первое место в забеге корпоративных команд 77-ой эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне.
Второе место досталось команде Управления Росгвардии по Псковской области. «Бронзу» выиграло региональное Управление федеральной службы судебных приставов.
В 2022 году в эстафете участвовали 28 команд от предприятий, организаций, силовых структур, в которых в общем счете было 140 человек.