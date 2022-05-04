Эстафета длиной в 77 лет

Впервые эстафета на призы «Псковской правды» состоялась в 1945 году, и с тех пор традиция ее проведения ни разу не прерывалась. Мы решили вспомнить историю традиционного спортивного мероприятия.

Весна 1945 года

В мае 1945-го в центре фашистской Германии еще не смолкли последние оружейные залпы. Псков лежал в руинах. А 30 спортсменов-энтузиастов разбились на 5 команд и уже оспаривали приз областной газеты. Спортсмены бежали по весеннему городу. Маршрут первой эстафеты составил 5820 метров, поделенных на 10 этапов. Мужчины и женщины бежали по самому центру города: Октябрьский проспект и Пролетарский бульвар, улицы Карла Маркса, Пушкина, Свердлова, Ленина, Вокзальная. Приз долгое время являлся переходящим - забег был всего один.

На протяжении 1940-х годов в разное время кубок побывал в руках победителей из добровольческих физкультурных обществ «Спартак», «Динамо», «Большевик», куда входили студенты педучилища и пединститута. К концу 40-х годов студенты стали главными претендентами на победу в эстафете и конкурировали только друг с другом.

Трансформация и первый юбилей

Даже за пять первых лет эстафета серьезно трансформировалась. Дистанция увеличилась до 7,5 км, бегуны сначала стартовали под аркой в Летнем саду, потом старт переехал к стадиону «Машиностроитель». За героями следили с крепостных стен - участники эстафеты становились настоящими спортивными героями города. Эстафета с каждым годом становилась все более массовой. В 1953 году в празднике приняли участие уже 80 команд, и городские улицы разделили на три маршрута. Их схема впервые появляется в газете. В 1956 году команды разделили уже на пять групп: женские и мужские команды добровольных обществ и учебных заведений, сборные команды. В последующие годы группы комплектуют по различным принципам, например, школы, училища и предприятия. В том же 56-м году старт и финиш эстафеты переезжают из Летнего сада на Октябрьскую площадь.

В 1961 году музыка на площадь лилась уже не из репродукторов. Организаторы пригласили настоящий оркестр! После забега и до подведения итогов зрителей развлекали гимнасты, фехтовальщики и боксеры, устроившие показательные выступления. В 1962 году авторы репортажа с эстафеты поражались массовости состязания – 1000 человек! Однако в 1964 году этот рекорд оказался побит, на дорожки вышли уже 1 300 участников. 1970 год стал юбилейным. Страна отмечала 25-летие со Дня Победы. В честь этого праздника передовица главной газеты области вышла в цвете: с красными плашками. Эстафету в тот год провели ровно 9 мая. Этот год стал вторым, когда эстафета вышла за пределы областного центра, в ней стали принимать участие команды из Великих Лук и районов. Отличительной чертой эстафеты в 70-е годы можно назвать активное и даже массовое в ней участие заводских объединений. В это же десятилетие мужские и женские этапы эстафеты окончательно разделяют друг от друга, превращая в отдельные маршруты. Отныне юноши и девушки получают награды в отдельных категориях, не соревнуются друг с другом.

Островок стабильности

Новое – переломное для страны – десятилетие эстафета встретила все в том же виде: в начале 80-х тысячи бегунов и многочисленные зрители собираются на Октябрьской площади. Реют кумачовые стяги, развеваются шелковые знамена. В 82-м году соревнования, кажется, достигли пика массовости – 1 824 человека! Отличились педагогический и филиал политехнического института, выставившие аж по 12 команд. 1984 год. Псков готовится к очередной эстафете на призы «Псковской правды». Эстафета в тот год стала настолько обширной, что захватила даже мост имени 50-летия Октября через Великую. А годы перестройки вся страна пришла в движение, поднятая ветром перемен. И только наша эстафета оставалась одним из немногих островков настоящей стабильности. Не прервалась традиция и в 1990-е, когда страна стояла на пороге новой жизни. Правда, в 1991 году газета с горечью констатирует уменьшение количества участвующих в забегах команд — всего 48. Но традиция продолжает неукоснительно соблюдаться. В том числе, традиция побеждать, в том году женская команда пединститута завоевала первое место в шестой раз подряд.

Переходящие кубки в тот год были вручены «навечно». Очевидно, организаторы Эстафеты уж и не чаяли ее возродить. Однако наступил май 1992 года, и легкоатлеты вновь вышли на старт. Дальше число команд только увеличивается, отчего организатором соревнований, по их признанию, приходится только удивляться! Среди участников появляются акционерные общества и «малые предприятия». На дорожки выходят не только ветераны-физкультурники, которым уже перевалило за шестьдесят, но и юные спортсмены. Так, в 1993-м году самому молодому бегуну было всего 10 лет. За десятилетие Эстафета смогла набрать обороты. И в 1999-м году журналисты с гордостью констатируют, что такой массовости не видели давно: 173 команды, 1700 бегунов. В 2000-е годы на Октябрьской площади появился памятник княгине Ольге, у которого в 2006 году случилось настоящее столпотворение. У памятника проходило награждение, и желающих увидеть триумф друзей или заснять его на фотопленку оказалось столько, что «крохотный пятачок просто не смог вместить всех».

Неизменная традиция

Шли годы, менялся коллектив газеты, ее формат. Но неизменно каждый год Псков встречает весну традиционной легкоатлетической эстафетой в честь Великой Победы. Даже пандемия коронавируса не прервала эту традицию. Эстафета проходила два года в онлайн-формате. Участники эстафеты не надевали спортивную форму и не выходили на улицы города, но в соцсетях рассказывали о своих родных — ветеранах войны, отмечали друг друга в комментариях и тем самым передавали эстафету дальше. Мы узнавали все новые истории о солдатах, не вернувшихся домой с фронта, и тружениках тыла, невероятные истории спасения или самопожертвования.

В эстафете «Псковской правды» принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «День Победы для моей семьи — это история моего дедушки Николая Анисимовича Хрипко, который в составе партизанских отрядов бился с врагом на территории Украины. Это подвиг дедушки моей супруги Михаила Степановича Андреева, который получил Медаль за отвагу за бои у деревни Новый пусть Пушкиногорского района. Но также 9 мая для нас - это семейный праздник, который каждый год мы встречаем вместе», - рассказал Михаил Ведерников.

Эстафета снова офлайн

В этом году легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне вернулась на улицы города. Она вновь состоится офлайн - 5 мая. Для участников подготовлены пять маршрутов, которые пройдут по набережной реки Великой в Пскове. Традиционно в забеге могут принять участие команды от школ, ссузов и вузов области, предприятий, организаций, учреждений и силовых структур. Отдельно будут соревноваться семейные команды.

Сбор команд состоится в 13:30 на стадионе «Машиностроитель». Там пройдет торжественное открытие эстафеты и парад всех команд. После официальной части капитаны команд должны развести членов своей сборной по судьям, отвечающим за каждый этап. Со стадиона «Машиностроитель» участники расходятся по своим точкам (указаны в описании маршрута) вместе с «пронумерованными» судьями. На местах проходит перекличка. Лишь первый участник команды (которому предстоит бежать первый этап) сразу отправляется на старт. Команды стартуют у поворота с набережной реки Великой на улицу Георгиевскую. Финиш - у инсталляции «Россия начинается здесь». Старт и финиш маршрута семейной эстафеты - на стадионе «Машиностроитель». Маршруты для школьников и студентов - 2243 метров, состоят из 7 этапов. Маршрут для организаций составляет 1520 метров и состоит из 5 этапов. Семейный маршрут составляет 400 метров и состоит из 3 этапов длиной 200 метров, 140 метров и 60 метров на беговых дорожках стадиона «Машиностроитель». Победителей ждут кубки, дипломы, медали и подарки от наших партнеров.