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Общество

Радио «Седьмое небо» откроет пляжную студию на фестивале «Псков — территория молодости»

23 июля 2026 года, 11:40

24 июля на городском пляже у Мирожского монастыря развернётся масштабный фестиваль «Псков — территория молодости». В центре событий окажется интерактивная площадка радио «Седьмое небо», где каждый гость сможет примерить на себя роль ведущего или диджея.

Радио «Седьмое небо» откроет пляжную студию на фестивале «Псков — территория молодости»

Фото: ПАИ

«Где молодёжь – там наши диджеи и радио «Седьмое небо». Нас узнают, нашу музыку на волне 107,1 слушают и любят. Мы всегда рядом – на этот раз на пляже, в пятницу, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым», — рассказал руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин.

Лицом эфира в этот день станет ведущий вечернего шоу «Место встречи» Никита Черкашин. Он признался, что команда привыкла к живым включениям, но работать прямо с песка будет впервые. «Приходите – будет жарко, и не только от солнца!» — пригласил он. На открытой студии, установленной прямо на берегу, любой желающий сможет попробовать себя в роли новостника, рекламщика или диджея.

Фестиваль «Псков — территория молодости» пройдёт с 15:00 до 22:00, вход свободный.

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