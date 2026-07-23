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Общество

Ведерников: Издревле Псков служил надёжным форпостом на северо‑западе, оберегая рубежи Руси

23 июля 2026 года, 12:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пскова с Днем города. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.

Ведерников: Издревле Псков служил надёжным форпостом на северо‑западе, оберегая рубежи Руси

Фото: канал MAX Михаила Ведерникова

«23 июля Псков отмечает сразу две значимые даты: 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1123-летие первого упоминания в летописи. Многовековая история Пскова неразрывно связана с судьбой нашей страны и зарождением русской государственности. Издревле он служил надёжным форпостом на северо‑западе, оберегая рубежи Руси», – отметил глава региона.

Он отметил, что сегодня Псков представляет собой комфортный и современный город, бережно хранящий своё прошлое и память о героях, что подтверждают растущий турпоток и интерес гостей к культуре и истории города.

«Желаю псковичам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! А самому городу – дальнейшего развития и процветания!» – заключил Михаил Ведерников.

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