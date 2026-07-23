Юная великолучанка вошла в число лучших художников страны

Воспитанница Детской школы искусств «Центр» Великих Лук Рада Тихонова завоевала бронзу престижного конкурса «Молодые дарования России». Жюри высоко оценило её мастерство в живописи и акварельной технике, сообщили «Псковской правде» в комитете культуры администрации Великих Лук.
Детская школа искусств «Центр» г. Великие Луки
Конкурс, проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, собрал в финале самых одарённых юных художников со всей страны. Рада Тихонова заняла третье место. Её наставником выступает педагог Пётр Дудко.
Детская школа искусств «Центр» г. Великие Луки