Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 23 июля

23 июля 2026 года, 10:55

23 июня в Пскове стартует VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» 2026. Гостей мероприятия порадуют показами новых фильмов, встречами с именитыми режиссёрами и актёрами, обсуждения. На четыре дня Псков превратится в дом кинематографа.

Программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 23 июля

Псковское агентство информации

14:00 – Творческая встреча с продюсером Ольгой Акатьевой. Вход по регистрации

17:00 – Творческая встреча с режиссёром Алексеем Германом мл. Вход по регистрации

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Большой зал

Программа «Мастер и метод»

13:45 – фильм «Никита», 2026, Россия, 52 мин., режиссеры Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов

14:45 – фильм «Фортуна Фабио Мастранджело», 2025, Россия, 44 мин., режиссер Ника Стрижак

15:45 – фильм «Из зоны комфорта», 65 мин., режиссер Максим Коваленко

17:00 – фильм «Юрий Бузиашвили. Профессия – доктор», 12+, 38 мин., режиссер Елена Алфёрова, а также «Любовь во время чумы», 49 мин., режиссер Мария Педько

Рейтинг всех фильмов 16+.

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Малый зал

13:00 – Программа фильмов ГТРК Псков

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа фонда «История Отечества»

14:00 – фильм «Блокадный зоопарк», 52 мин., режиссер Андрей Егоров

17:00 – фильм «Лисянский. Особое плавание», 2023, Россия, 60 мин., режиссер Александр Ильин, 16+

18:30 – фильм «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории», 45 мин., режиссер Павел Ковязин

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет с Пскове с 23 по 26 июля.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский перинатальный центр представит регион в финале всероссийского конкурса
Ведерников: Издревле Псков служил надёжным форпостом на северо‑западе, оберегая рубежи Руси
ПАИ станет ключевой медиаплощадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Игорь Иванов поздравил псковичей с Днем города
Юная великолучанка вошла в число лучших художников страны
Радио «Седьмое небо» откроет пляжную студию на фестивале «Псков — территория молодости»
Ситуация с топливом остается напряженной в Великих Луках
Губернатор назвал проблемные по бензину районы Псковской области
Снижение напряженности на рынке топлива наблюдается в крупнейших агломерациях Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Путешествие в подарок

Культура
17 июня 11:35

Путешествие в подарок

Для псковских школьников организуют бесплатные туры по области
В гости к поэту

Культура / Событие
3 июня 12:49

В гости к поэту

Афиша Дней пушкинской поэзии и русской культуры
Диско-панк и классика

Культура / Событие
1 июня 16:23

Диско-панк и классика

Чем удивят гостей Дни пушкинской поэзии в этом году