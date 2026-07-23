Программа кинофестиваля «Западные ворота» 2026 на 23 июля

23 июня в Пскове стартует VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» 2026. Гостей мероприятия порадуют показами новых фильмов, встречами с именитыми режиссёрами и актёрами, обсуждения. На четыре дня Псков превратится в дом кинематографа.

Псковское агентство информации

14:00 – Творческая встреча с продюсером Ольгой Акатьевой. Вход по регистрации

17:00 – Творческая встреча с режиссёром Алексеем Германом мл. Вход по регистрации





Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Большой зал

Программа «Мастер и метод»

13:45 – фильм «Никита», 2026, Россия, 52 мин., режиссеры Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов

14:45 – фильм «Фортуна Фабио Мастранджело», 2025, Россия, 44 мин., режиссер Ника Стрижак

15:45 – фильм «Из зоны комфорта», 65 мин., режиссер Максим Коваленко

17:00 – фильм «Юрий Бузиашвили. Профессия – доктор», 12+, 38 мин., режиссер Елена Алфёрова, а также «Любовь во время чумы», 49 мин., режиссер Мария Педько

Рейтинг всех фильмов 16+.

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Малый зал

13:00 – Программа фильмов ГТРК Псков

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова

Программа фонда «История Отечества»

14:00 – фильм «Блокадный зоопарк», 52 мин., режиссер Андрей Егоров

17:00 – фильм «Лисянский. Особое плавание», 2023, Россия, 60 мин., режиссер Александр Ильин, 16+

18:30 – фильм «Рафаил Черносвитов. Неизвестный герой большой истории», 45 мин., режиссер Павел Ковязин





VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет с Пскове с 23 по 26 июля.