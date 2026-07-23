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Общество

Снижение напряженности на рынке топлива наблюдается в крупнейших агломерациях Псковской области

23 июля 2026 года, 09:30

Постепенное снижение напряженности на рынке топлива наблюдается в крупнейших агломерациях Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Снижение напряженности на рынке топлива наблюдается в крупнейших агломерациях Псковской области

Фото: Екатерина Иванова

По его словам, «острая фаза кризиса» постепенно снимается.

Губернатор отметил, что стабилизации способствует увеличение объемов поставок на автозаправочные станции крупных сетей, включая «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».

Однако, заявил глава региона, о полной нормализации ситуации пока говорить рано. 

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