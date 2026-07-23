Постепенное снижение напряженности на рынке топлива наблюдается в крупнейших агломерациях Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, «острая фаза кризиса» постепенно снимается.

Губернатор отметил, что стабилизации способствует увеличение объемов поставок на автозаправочные станции крупных сетей, включая «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».

Однако, заявил глава региона, о полной нормализации ситуации пока говорить рано.