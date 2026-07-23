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Общество

Более 1300 псковских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2026 году

23 июля 2026 года, 14:40

Более 1 300 семей Псковской области улучшили свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала в 2026 году, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

Более 1300 псковских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2026 году

Фото: pxhere.com

С прошлого года маткапитал можно использовать на строительство жилого дома по договору подряда с использованием счёта эскроу, что делает покупку жилья более безопасной.

При расторжении договора о счёте эскроу банк возвращает Соцфонду средства маткапитала. Владелец сертификата сможет вновь использовать эти средства.

Материнский капитал можно направить на покупку квартиры или дома, внесение первоначального взноса или погашение ипотеки, строительство или реконструкцию дома, а также на реконструкцию таунхауса.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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