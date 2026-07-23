Губернатор назвал проблемные по бензину районы Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал проблемные по бензину районы. Опубликовал он их в своем канале в мессенджере MAX.

Речь, в частности, идет о Дновском, Пушкиногорском, Порховском, Плюсском, Красногородском районах, а также Стругах Красных, Палкино и Дедовичах.

Очередей на заправках в этих муниципалитетах нет, но в наличии чаще всего только АИ-92 и дизельное топливо.

«В Гдове и в южных районах – Локне, Бежаницах, Себеже, Опочке и Усвятах утром были АИ-95, АИ-92 и дизель без очереди», – отметил губернатор.

Власти региона совместно с руководством топливных компаний продолжают решать проблемы в ручном режиме.