Псковский перинатальный центр представит регион в финале всероссийского конкурса

Экспертная группа определила победителя регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в Псковской области. Им стал Псковский клинический перинатальный центр, который теперь выступит на федеральном уровне.

Как сообщили в самом учреждении, центр был признан лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Всего в отборочном туре участвовали три заявки. «Теперь нам предстоит представить Псковскую область на федеральном уровне. Это большая честь и ответственность», — подчеркнули в перинатальном центре.

Конкурс направлен на популяризацию социально ответственных практик и создание привлекательного образа российских работодателей. В текущем году он проводится по 17 номинациям.