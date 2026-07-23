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Общество

Псковский перинатальный центр представит регион в финале всероссийского конкурса

23 июля 2026 года, 13:04

Экспертная группа определила победителя регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в Псковской области. Им стал Псковский клинический перинатальный центр, который теперь выступит на федеральном уровне.

Псковский перинатальный центр представит регион в финале всероссийского конкурса

Фото: Перинатальный центр Пскова

Как сообщили в самом учреждении, центр был признан лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

 Всего в отборочном туре участвовали три заявки. «Теперь нам предстоит представить Псковскую область на федеральном уровне. Это большая честь и ответственность», — подчеркнули в перинатальном центре. 

Конкурс направлен на популяризацию социально ответственных практик и создание привлекательного образа российских работодателей. В текущем году он проводится по 17 номинациям.

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