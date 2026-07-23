Ситуация с топливом остается напряженной в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаила Ведерников в своем канале в MAX.

Он отметил, что в течение дня бензин АИ-95 поступал на отдельные заправки, однако его объемов по-прежнему недостаточно, чтобы покрыть спрос.

По данным мониторинга, на заправках «Сургутнефтегаза» топливо заканчивалось к 12:00. К 16:00–17:00 на части АЗС бензин был полностью раскуплен, на других еще оставались остатки АИ-92 или ожидалась вечерняя разгрузка бензовозов.

Отдельные станции продолжали работу, заявил глава региона, на «Сургутнефтегазе» фиксировалось наличие АИ-98, на «Роснефти» – АИ-95. Полной нормализации ситуации пока не достигнуто.