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Общество

Ситуация с топливом остается напряженной в Великих Луках

23 июля 2026 года, 09:55

Ситуация с топливом остается напряженной в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаила Ведерников в своем канале в MAX.

Ситуация с топливом остается напряженной в Великих Луках

Фото: Екатерина Иванова

Он отметил, что в течение дня бензин АИ-95 поступал на отдельные заправки, однако его объемов по-прежнему недостаточно, чтобы покрыть спрос.

По данным мониторинга, на заправках «Сургутнефтегаза» топливо заканчивалось к 12:00. К 16:00–17:00 на части АЗС бензин был полностью раскуплен, на других еще оставались остатки АИ-92 или ожидалась вечерняя разгрузка бензовозов.

Отдельные станции продолжали работу, заявил глава региона, на «Сургутнефтегазе» фиксировалось наличие АИ-98, на «Роснефти» – АИ-95. Полной нормализации ситуации пока не достигнуто.

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