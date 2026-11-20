У молодежного православного хора, который вырос из клуба при Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, теперь есть имя – «Палладиум». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Коллектив не первый раз поет на ночных молодежных литургиях епископа Великолукского и Невельского Варнавы, но название получил недавно. Владыка Варнава, совершивший «наречение» клуба и хора, объяснил, что в этом слове несколько смыслов, близких молодым людям.

Первый – покровительство игумении Палладии: она упокоилась у Свято-Вознесенского кафедрального собора и, как считается, своим молитвенным покровом поддерживает добрые дела на территории бывшего девичьего монастыря. Второй смысл связан с металлом палладием, который способен очищать другие элементы – например, служить мембраной при очистке водорода до высочайшей степени.

Молодежи предложенное архиереем название пришлось по душе.

В Великолукской епархии также напомнили, что литургия вполне может быть молодежной и даже детской – так говорят, когда дети и молодежь помогают духовенству: читают часы и Апостол, поют на клиросе, помогают в алтаре и в храме. Молодежь есть и в причте – среди алтарников и иподиаконов, – и в клире: это молодые диаконы, иеродиаконы, иереи и иеромонахи. Есть и другие примеры.

В Великих Луках детско-юношеский хор воскресной школы имени страстотерпца цесаревича Алексия под руководством Маргариты Амирханян поет на литургиях в храме Успения Пресвятой Богородицы на Коломенском кладбище. А детско-юношеский хор «Ступени» при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Опочке под управлением Юлии Моргуновой уже несколько раз сопровождал архиерейские богослужения и вошел в состав Большого детского хора Псковской митрополии.