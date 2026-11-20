Более 100 автомобилей арестовали судебные приставы в Псковской области по итогам масштабного рейда по должникам – всего они проверили свыше 7000 транспортных средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Машина во дворе, у подъезда или в собственном гараже больше не гарантирует, что имущество останется вне поля зрения приставов. Многим водителям, впрочем, удалось сохранить ключи при себе: они оплатили задолженности прямо на месте и предъявили квитанции сотрудникам ведомства, чтобы избежать изъятия транспорта.

Один из эпизодов рейда мог бы стать сюжетом романтической комедии. Псковичка уже представляла, как сядет за руль новенького подарка от любимого, но на парковке вместо сюрприза ее ждали судебные приставы. У возлюбленного, как оказалось, была задолженность в 190 тысяч рублей, а автомобиль, который он собирался подарить, уже был под запретом на регистрационные действия. В итоге машину арестовали прямо на парковке – вместе с ключами девушка получила целую историю с долгами.

У должников есть 10 дней на погашение задолженности. Если оплата не поступит, машину оценят и выставят на торги, а средства направят на погашение долга.