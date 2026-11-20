Ссора у павильона в Пскове закончилась для 22-летнего горожанина колонией: суд отправил его на 3,5 года за выстрел в глаз случайному мужчине. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Все произошло в ночь на 2 ноября 2025 года возле торгового павильона в Пскове. Внешний вид и одежда молодого человека указывали на принадлежность к субкультуре скинхедов – с ранее незнакомым псковичом у него вспыхнула ссора на почве внезапной личной неприязни. В ходе конфликта он выстрелил в оппонента свето-шумовым патроном из травматического пистолета «Пионер». Пуля попала в глаз: у потерпевшего диагностировали проникающее ранение, которое привело к значительному снижению остроты зрения и стойкой утрате общей трудоспособности.

Суд признал мужчину виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда – 600 тысяч рублей.