1,6 тысячи сертификатов на материнский капитал оформили в Псковской области в текущем году, а всего с 2007 года их оформили около 60 тысяч. Об этом на брифинге рассказала начальник управления социального обеспечения семей с детьми Отделения СФР по региону Регина Яковлева, пишет Псковское агентство информации.

Данный сертификат, по ее словам, оформляется проактивно: после регистрации рождения ребенка решение приходит автоматически. Исключение – особые случаи, например, если дети родились за пределами России, тогда нужно подавать заявление.

Регина Яковлева подчеркнула, что потратить денежные средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную часть пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью, на ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет для семей с невысокими доходами.

Она добавила, что если право на маткапитал ранее не возникало, при рождении третьего или последующего ребенка семья получает полную сумму – 963 243 рубля по данным на 2026 год. В следующем году сертификат проиндексируют. Семьи с одним ребенком ограничены суммой 728 921 рубль, а при рождении второго ребенка после получения маткапитала на первого доступна только доплата 234 321 рубль.

Кроме того, остаток материнского капитала до 10 тыс. рублей можно забрать единовременно по заявлению, уточнила начальник управления соцобеспечения.