Свидетели услышали хлопок, затем визг животного и звук закрывающейся изнутри двери балкона. Поначалу казалось, что собаку просто выгнали на балкон, но вскоре стало понятно: она оказалась на земле и сразу убежала.

По словам одной из очевидиц, все случилось около 19:34, а уже в 19:37 она сфотографировала дом, после того как на балкон вышла хозяйка собаки.

Сейчас очевидцы готовят заявление в полицию.

Пса, как оказалось, зовут Тимоша. Хозяйка привела своего питомца на работу к одной из девушек и оставила, не сказав ни слова. «Малыш активный, видимых травм нет, кушает нормально», – рассказала псковичка. Сегодня пса отвезут в ветклинику.