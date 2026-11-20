В Пскове на улице Ижорского Батальона собаку выбросили с балкона третьего этажа многоквартирного дома. Инцидент произошел вечером 18 ноября, сообщает ПАИ.
В Пскове на улице Ижорского Батальона собаку выбросили с балкона третьего этажа многоквартирного дома. Инцидент произошел вечером 18 ноября, сообщает ПАИ.
Свидетели услышали хлопок, затем визг животного и звук закрывающейся изнутри двери балкона. Поначалу казалось, что собаку просто выгнали на балкон, но вскоре стало понятно: она оказалась на земле и сразу убежала.
По словам одной из очевидиц, все случилось около 19:34, а уже в 19:37 она сфотографировала дом, после того как на балкон вышла хозяйка собаки.
Сейчас очевидцы готовят заявление в полицию.
Пса, как оказалось, зовут Тимоша. Хозяйка привела своего питомца на работу к одной из девушек и оставила, не сказав ни слова. «Малыш активный, видимых травм нет, кушает нормально», – рассказала псковичка. Сегодня пса отвезут в ветклинику.