Почти 36 млн пассажиров перевезли автобусы общего пользования в Псковской области в 2025 году. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе Псковстата.

Как отметили в ведомстве, почти все они – 97,2% – ехали по регулярным маршрутам. На заказные и туристско-экскурсионные перевозки пришлось лишь 2,8%.

Поездами в Псковской области за 2025 год, как уточнили в пресс-службе Псковстата, проехали 1,1 млн человек: 73,3% – дальним следованием, 26,7% – пригородным.

В транспортной отрасли области на 1 января 2026 года зарегистрировано 766 организаций. В 2025 году в них работали в среднем 12,7 тысяч специалистов.