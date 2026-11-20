Татьяна Ильина из псковской гимназии №29 стала серебряным лауреатом международной премии «История в школе: традиции и новации – 2026». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, в финале в Москве она вошла в число 24 победителей из восьми федеральных округов. Всего на конкурс, как отметил Михаил Ведерников, поступили заявки от 578 учителей из России и зарубежных стран.

Награды вручали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сопредседатель РИО Константин Могилевский и замминистра просвещения Ольга Колударова. Глава региона отметил, что конкурсанты размышляли, как использовать искусственный интеллект в преподавании истории России.

Организаторы считают, что эти материалы помогут учителям по всей стране.

Премия существует с 2016 года, ее проводит фонд «История Отечества» при поддержке Российского исторического общества и Минпросвещения РФ.

Отдельно Губернатор поздравил Татьяну Ильину с высоким признанием.