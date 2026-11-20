Для Псковского музея текущий год стал рекордным: в четверг, 19 ноября его главное здание приняло миллионного посетителя. Им оказался местный житель по имени Александр, который пришел на выставку «Совсем не тот Плюшкин». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сам пскович признается, что в музее не был давно, а на выставку его привел интерес – о ней он много читал и слышал. «Когда узнал, что она скоро закрывается, решил, что нельзя проходить мимо», – рассказал Александр. То, что визит в учреждение культуры окажется юбилейным для музея, стало для него неожиданностью.

Поздравить гостя пришла генеральный директор музея Светлана Мельникова – она вручила ему набор, посвященный народу сето, сертификаты на мастер-классы и символический билет миллионного посетителя. По ее словам, символично, что миллионный гость пришел именно на выставку «Совсем не тот Плюшкин», где собраны экспонаты Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического музея, Российского этнографического музея, Музея истории религии и центральных архивов.

«Судьба распорядилась так, что это не москвич, не петербуржец, не новгородец, а именно пскович», – обратила свое внимание Светлана Мельникова.

Итоговый рекорд посетителей Псковского музея станет известен в декабре.