С января по октябрь 2026 года скоростные электропоезда «Ласточка» на маршруте «Санкт-Петербург – Псков/Печоры» перевезли 676,1 тысячи человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, что движение скоростных электропоездов «Ласточка» между Петербургом и двумя городами Псковской области запустили 4 августа 2018 года.

Как сообщалось ранее, в ноябре этого года регион расширил возможности для поездок.

В частности, «Ласточка» №817/818 между Санкт-Петербургом и Псковом стала ходить ежедневно, а не только по выходным и праздникам. Утренний рейс из Северной столицы и дневной из Пскова добавили еще 340 пассажирских мест.

Помимо этого, были запущены дополнительные поезда в Москву, Минск и Сухум. Инициативы реализованы в сотрудничестве с ОАО «РЖД».

По словам губернатора Михаила Ведерникова, новые маршруты делают регион доступнее и открывают перспективы для бизнеса, туризма и культурного обмена.