Более 72% жителей Псковской области доверяют избирательной системе региона, а 66% избирателей выступают за дистанционное электронное голосование. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Данные социологического исследования по итогам Единого дня голосования представил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов.

По словам губернатора, цифры говорят сами за себя: люди приходят на участки, считая свой голос важным, а участие в выборах – ключевым конституционным правом. «Это показатель внутренней ответственности граждан», – подчеркнул он.

Прозрачности процесса, отметил губернатор, добавляют наблюдатели от Общественной палаты и политических партий, а также система видеонаблюдения, которая работает на каждом участке с 2020 года. Кроме того, 80% псковичей удовлетворены информированием о выборах – доступная и понятная информация работает на явку.

Сейчас идет формирование нового состава избиркома, и задача – придать процессу максимальную открытость и прозрачность, а также сохранить преемственность. Именно новому составу, который приступит к работе в декабре, предстоит готовить выборы президента в 2030 году. Отдельно губернатор пожелал Избирательной комиссии Псковской области успехов в этом ответственном деле.