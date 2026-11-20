Дом-музей математика Софьи Ковалевской в Псковской области вошел в число пяти экспонатов выставки «Дома России. История страны. Наука», открывшейся в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе. Стартовал проект в октябре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе кампуса.

Псковский макет соседствует с тремя другими зданиями, связанными с историей науки: музеем-усадьбой Владимира Вернадского в Тамбовской области, домом-музеем Николая Лобачевского в Чувашии и Мемориальным музеем космонавтики в Москве, где рассказывают в том числе о наследии Сергея Королева.

Пятый экспонат – доходный дом Гурылева в Уфе. Экспозиция не ограничивается пятью макетами: отдельное место в ней занимает история уфимского дома на улице Гоголя, 22. Здесь жили и работали геоботаник Александр Носков, педагог Гавриил Кармазин, а также врач Чеслав Ястржембский и бактериолог Владимир Крыжановский.

Чтобы создать экспонаты, специалисты изучили архивные материалы, разработали цифровые модели зданий и напечатали их миниатюры на 3D-принтерах. Каждый макет сопровождают историческая справка и QR-код со ссылкой на сайт музея, а сама выставка построена как путешествие по научной карте России – от Северо-Запада до Урала.

«Благодаря 3D-моделированию исторические здания становятся частью экспозиции, а за каждым макетом открывается судьба человека, его открытия и научное наследие», – отметил руководитель АНО «Центр развития цифровых технологий в здравоохранении» Александр Ковтуненко.

Проект стартовал приурочен к 300-летию основания Академической гимназии. В Башкортостане кампус стал одной из 11 площадок, выставки также проходят в школах Благовещенска и Чишминского района, колледжах Салавата, Бирска и Уфы. «Выставка станет дополнительным стимулом для интереса молодежи к исследовательской деятельности и выбору научной карьеры», – отметила председатель Госкомитета Башкортостана по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Организатор – АНО «Центр развития цифровых технологий в здравоохранении», проект поддерживает Фонд «История Отечества» по нацпроекту «Молодежь и дети».