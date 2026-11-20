Первым событием V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» станет показ кукольной картины «Сказка о попе и о работнике его Балде». Сеанс пройдет 4 декабря в Пушкинском Заповеднике, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Мультфильм снял Анатолий Каранович в 1956 году – это его режиссерский дебют.

Картина длится больше 25 минут, а специалисты того времени увидели в ней заметное продвижение советской кукольной анимации. Отдельно, как уточнили в заповеднике, эксперты обращали внимание на изобразительный ряд: он напоминает работы Бориса Кустодиева и наследует традиции русского вертепного театра.

Показ начнется в 18:00 в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах (бульвар Гейченко, 1). Попасть на церемонию можно без билета, как и на другие события фестиваля – выставки, встречи, тематические, ретро- и конкурсные показы.