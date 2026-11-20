Шестнадцать уголовных дел возбудили псковские таможенники за десять месяцев 2026 года, с января по октябрь, по фактам ввоза немаркированных сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном транспортном управлении.



Общая стоимость изъятой табачной продукции превысила 114 млн рублей. Всего пресекли ввоз более 762 тысячи пачек сигарет без маркировки средствами идентификации и акцизными марками РФ. Дела возбуждены по статье 226.1 УК РФ.