Шестнадцать уголовных дел возбудили псковские таможенники за десять месяцев 2026 года, с января по октябрь, по фактам ввоза немаркированных сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном транспортном управлении.
Шестнадцать уголовных дел возбудили псковские таможенники за десять месяцев 2026 года, с января по октябрь, по фактам ввоза немаркированных сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном транспортном управлении.
Общая стоимость изъятой табачной продукции превысила 114 млн рублей.
Всего пресекли ввоз более 762 тысячи пачек сигарет без маркировки средствами идентификации и акцизными марками РФ. Дела возбуждены по статье 226.1 УК РФ.
В 2025 году таких дел было семь – тогда изъяли более 311 тысяч пачек на сумму свыше 41 млн рублей. Нарушители, как отметили в таможенном управлении, не оставляют попыток незаконного ввоза табака. Мобильные группы таможни круглосуточно патрулируют дороги области у российско-белорусской границы. Табачная продукция остается одним из самых частых предметов правонарушений последние пять лет.