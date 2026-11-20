С 80-летием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил глава Пскова Станислав Стармолотов – он пожелал ему здоровья, мудрости и крепости духа. Об этом градоначальник сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, Патриарх бывал в Псковской области, в том числе в Пскове, вникал в вопросы епархии и преподносил местным храмам православные святыни.

Станислав Стармолотов отметил, что за 17 лет служения Святейшего церковь укрепилась в России и за рубежом. Глава города поблагодарил Патриарха за попечение, благодаря которому церковь сохраняет традиции и духовность, становясь сильнее.