Один человек пострадал в результате ДТП в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Один человек пострадал в результате ДТП в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Автомобили Skoda Octavia и Toyota Camry столкнулись на 466-м км трассы М-9 «Балтия» недалеко от кафе «Подворье» в великолукской деревне Торчилово.
В результате ДТП пострадал 28-летний парень. Его госпитализировали.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются подробности произошедшего.