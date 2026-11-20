В Острове появилось новое пространство для волонтеров: 19 ноября на базе Центра культурного развития открылся Добро.Центр. Он стал 12-м в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив региона.

«Каждый новый Добро.Центр – это еще один шаг к развитию культуры взаимопомощи, неравнодушия и социальной активности в нашем регионе», – отметили там.

Здесь местные жители, в частности, смогут присоединиться к добровольческому движению, найти единомышленников и реализовать собственные идеи. «Это новые возможности для развития добровольчества, реализации социальных инициатив, поддержки волонтеров и создания добрых проектов», – поделилась Елизавета Зайцева.

В Центре молодежи поздравили команду с открытием и пожелали впереди много ярких инициатив, добрых дел и людей, объединенных желанием помогать.