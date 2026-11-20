В профессию Елена Серб пришла в 2014 году – учителем математики в специальную (коррекционную) школу №7 для детей с нарушениями зрения. Все изменилось после вопроса директора, умеет ли она играть в шахматы: в прошлом шахматистка-разрядница, педагог ответила утвердительно. В настоящее время Елена Серб преподает математику и информатику, ведет шахматы как педагог дополнительного образования и тренирует сборную центра специального образования №1. «Обучение давалось легко, спикеры замечательные, очень интересные и полезные задания, которые помогли по-другому посмотреть на профессию. Особенно важной оказалась итоговая оценка компетенций: она показала, что еще есть над чем работать, и дала четкие ориентиры для дальнейшего профессионального развития», – поделилась впечатлениями педагог.

Награждение прошло в Московском дворце пионеров – победителями индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек» стали 60 человек. «Учитель помогает ребенку поверить в себя, раскрыть способности и найти свой путь. Тренер учит ставить цели, преодолевать трудности, работать в команде и добиваться результата», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Всего на индивидуальные треки в этом сезоне поступило более 35 тысяч заявок.

Победители «СпортТрека» в том числе прошли дополнительную программу «Спортивная подготовка подростков 14-18 лет: психофизиология, методика и современные технологии» и познакомились со спортивными объектами Москвы.