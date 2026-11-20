Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) в Псковской области почти в три раза обогнала по численности лисицу: 9578 против 3489 особей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Это хищник среднего размера из семейства псовых и пример биологической инвазии: историческая родина вида – юг Азии. На северо-западе России звери впервые появились в 1930-х годах в результате транслокаций – преднамеренного перемещения человеком. Животных выпускали ради «обогащения» фауны и ценного меха.

По данным заповедника, вид настолько пластичен, что прочно вошел в местные экосистемы и численно превосходит аборигенных псовых – волка (257 особей) и лисицу. Но биологический успех в Европе дается дорого: травматизм енотовидных собак в Псковской, Вологодской и Тверской областях превышает 43%.

Основная причина – агрессивные межвидовые контакты с барсуком и лисицей из-за конкуренции за норы. До трех лет доживает лишь 9% енотовидных собак.