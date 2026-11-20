Приём заявок на Всероссийский конкурс‑премию «Безграничные возможности» завершится 30 ноября. К участию приглашаются семьи, коллективы и организации из Псковской области, а также представители других регионов страны.

Премия направлена на поддержку инициатив, способствующих формированию доступной среды и повышению качества жизни людей с инвалидностью.

Конкурс проводится в двух направлениях – «Люди без границ» и «Норма жизни», которые объединяют 12 номинаций. В рамках направления «Люди без границ» оцениваются личные достижения, семейные практики поддержки, проекты в сфере предпринимательства, путешествий и медиаосвещения темы инклюзии. Направление «Норма жизни» ориентировано на системные решения: рассматриваются проекты по трудоустройству, развитию культуры и образования, внедрению технологий и формированию доступной городской среды. Участниками могут стать работодатели, учреждения культуры и образования, разработчики технологических решений, а также региональные и муниципальные команды.

Организаторы подчёркивают, что для участия не требуется широкая известность: премия даёт возможность заявить о значимых, но пока малозаметных инициативах.

Подробная информация о номинациях, условиях участия и форма подачи заявки размещены на официальном сайте проекта – безграничные‑возможности.рф.