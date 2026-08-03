5 августа в Великих Луках запустят сирены

5 августа состоится комплексная проверка работоспособности систем оповещения в Великих Луках, сообщили в городской администрации.
5 августа состоится комплексная проверка работоспособности систем оповещения в Великих Луках, сообщили в городской администрации.
С 08:00 до 13:00 в городе запустят звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевые установки.
Проверка проводится в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения.
Жителей призвали не паниковать. Проверка плановая.