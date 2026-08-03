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Общество

5 августа в Великих Луках запустят сирены

3 августа 2026 года, 17:32

5 августа состоится комплексная проверка работоспособности систем оповещения в Великих Луках, сообщили в городской администрации.

5 августа в Великих Луках запустят сирены

С 08:00 до 13:00 в городе запустят звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевые установки.

Проверка проводится в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения.

Жителей призвали не паниковать. Проверка плановая. 

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