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Общество

Несколько БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

4 августа 2026 года, 09:26

В Псковской области нейтрализовали несколько БПЛА противника за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Несколько БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

Фото: pxhere.com

Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и местам их падения опасно. Боевые части БПЛА могут нанести вред даже после нейтрализации. Часто они запрограммированы на нанесение максимального урона.

Съемка и публикация фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена, отметил губернатор. 

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