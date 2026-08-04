Несколько БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

В Псковской области нейтрализовали несколько БПЛА противника за минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и местам их падения опасно. Боевые части БПЛА могут нанести вред даже после нейтрализации. Часто они запрограммированы на нанесение максимального урона.

Съемка и публикация фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена, отметил губернатор.