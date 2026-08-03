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Общество

АИ-95 появился во всех районах Псковской области

3 августа 2026 года, 21:59

АИ-95 появился во всех районах Псковской области. Сейчас заправиться можно в каждом районе, хотя на отдельных АЗС топливо ещё может отсутствовать, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«На этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза кризиса позади», — отметил он.

Глава региона поблагодарил руководство топливных компаний за совместную работу и сообщил о планах выезда в районы для контроля ситуации.

«Но в целом рассчитываю, что на этом тема исчерпана», - сказал губернатор. 

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