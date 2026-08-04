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Общество

784 новых случая ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю

4 августа 2026 года, 10:47

С 27 июля по 2 августа в медучреждениях Псковской области выявили 784 случая ОРВИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

784 новых случая ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю

Изображение от katemangostar на Magnific

49% заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

В Пскове зарегистрировали 297 случаев острых респираторных вирусных инфекций – 37,9% от общего количества по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии», – отметили сотрудники ведомства.

Также в регионе зарегистрировали 34 случая острых кишечных инфекций. Заболеваемость ниже уровня среднего многолетнего показателя.

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