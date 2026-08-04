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Общество

Выпускник псковского колледжа сдал на максимальный бал демоэкзамен

4 августа 2026 года, 10:27

Выпускник колледжа ПсковГУ Алексей Квадратов выпускник по специальности «Информационные системы и программирование, сдал демонстрационный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщили «Псковской правде» в министерстве образования Псковской области.

Выпускник псковского колледжа сдал на максимальный бал демоэкзамен

Министерство образования Псковской области

«Меня всегда привлекал процесс создания чего-то нового: очень интересно учиться разрабатывать приложения своими руками и видеть, как твоя идея превращается в работающий продукт», – отметил он и добавил, что, чтобы добиться успеха на демоэкзамене, по его мнению, нужно готовиться по методическим указаниям и вникать в суть каждой задачи на этапе подготовки.

Этим летом Алексей хочет поступать в ПсковГУ для получения высшего образования.

Абитуриентам выпускник советует ответственно относиться к учёбе и не прогуливать пары: «Если не запускать предметы, то никаких проблем не возникнет».

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