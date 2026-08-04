Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключено в Псковской области

Программа социальной газификации продолжает работать. Количество заключенных договоров на догазификацию в регионе превысило 20 тысяч. На сегодняшний день их 20 800. До границ участков выполнено 16 982 договора, подключено газовое оборудование по 8 949 договорам. За прошедшую неделю природный газ пришел еще в 43 домовладения. Работа идет в соответствии с графиком.