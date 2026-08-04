Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключено в Псковской области

4 августа 2026 года, 11:01

Программа социальной газификации продолжает работать. Количество заключенных договоров на догазификацию в регионе превысило 20 тысяч. На сегодняшний день их 20 800. До границ участков выполнено 16 982 договора, подключено газовое оборудование по 8 949 договорам. За прошедшую неделю природный газ пришел еще в 43 домовладения. Работа идет в соответствии с графиком.

Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключено в Псковской области

Фото: Псковская правда

Стать участником догазификации и подать заявку на бесплатное подключение можно:

- на сайте АО «Газпром газораспределение Псков»

- в единых клиентских центрах псковских газовых компаний;

- на портале Единого оператора газификации connectgas.ru;

- на портале «Госуслуги»;

- в отделении МФЦ.

«Все участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также строим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Однополосное движение будет действовать на участке улицы Белинского в Пскове
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе для областных СОНКО
В Порховском районе сняли лимиты на дизель и бензин АИ-92
Как вернуть деньги за ЖКУ после отпуска, рассказали псковичам
Сирены запустят в Псковской области 5 августа
784 новых случая ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю
Выпускник псковского колледжа сдал на максимальный бал демоэкзамен
Мотоциклиста пострадал в результате ДТП в Великих Луках
Несколько БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

Комментарии

Авторизация
No comments
Путевая семья

Общество
2 августа 11:05

Путевая семья

Как железная дорога проходит сквозь жизнь печерянки Светланы Третьяковой
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое

Гриб или погиб

Общество
29 июля 14:35

Гриб или погиб

Почему даже съедобные дары леса могут быть опасны