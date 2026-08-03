У псковичей за неделю изъяли 21 ствол и 50 патронов

С 27 июля по 2 августа сотрудники регионального управления Росгвардии провели 32 проверки владельцев гражданского оружия. В результате выявленных нарушений из оборота изъяли 21 единицу оружия и более 50 боеприпасов. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам рейдов составлено 11 административных протоколов. Десять из них касались несоблюдения правил оборота оружия, ещё одно – сферы частной охранной деятельности.

В Росгвардии напомнили, что закон «Об оружии» требует хранить стволы и патроны исключительно в запирающемся металлическом сейфе или шкафу, гарантирующем их сохранность.