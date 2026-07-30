Замглавы Дедовичского округа Ольга Яковлева о своей работе: «Это был мой осознанный выбор и призвание»

В рамках федерального марафона «Служение», организованного ВАРМСУ, продолжается знакомство с людьми, отдающими себя служению людям. Среди них и Ольга Яковлева, заместитель главы администрации Дедовичского муниципального округа, которая почти 25 лет посвятила работе на благо родного района.

Ольга Яковлева работает в должности заместителя главы администрации Дедовичского округа по социальной политике менее года, однако её стаж муниципальной службы насчитывает более двух десятилетий. Свою карьеру в администрации она начала в 2002 году, пройдя путь от специалиста до начальника Управления образования Дедовичского района, который она возглавляла на протяжении 10 лет.

«Социальная сфера очень разнообразная и сложная, но при этом интересная. Накопленный опыт и управленческие навыки помогают мне в решении оперативных и долгосрочных задач», — комментирует свою работу Ольга Яковлева.

Коренная жительница Дедовичей, она окончила местную школу №2 и Псковский государственный педагогический институт. Трудовой путь начинала учителем начальных классов в Красногорской школе. В 2012 году была назначена руководителем районного управления образования, после чего твердо решила связать жизнь с муниципальной службой, назвав это осознанным выбором и призванием.

Помимо работы, Ольга Владимировна уделяет внимание семье — у неё двое детей и две внучки, а также здоровому образу жизни: она увлекается фитнесом и участвует в забегах, включая субботнее мероприятие «Пять верст» в Пскове.

Главным ориентиром в служении людям для неё является президент России Владимир Путин. Его фраза «Сила России — внутри нас самих, она внутри нашего народа... самое главное — в единстве нашего народа» стала для Ольги Яковлевой девизом в работе и жизни.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента РФ и присваивается выдающимся представителям сообщества за вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Её цель — объединить муниципальное сообщество и повысить престиж службы.

Приемная кампания III Всероссийской муниципальной премии «Служение» продолжается. К участию приглашаются главы муниципалитетов, служащие, депутаты, активисты, общественные деятели и сельские старосты. В 2026 году победителей определят в 10 номинациях. Заявки принимаются до 21 ноября на официальном сайте премии.