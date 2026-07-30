В Пушкинских Горах проводится реконструкция котельной

Работы по переводу на природный газ Центральной котельной № 1 в Пушкинских Горах вышли на стадию монтажа нового оборудования. Газовые котлы уже доставлены на площадку, а специалисты «Нева Энергия» приступили к их установке. О ходе реконструкции в своих соцсетях рассказала глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.





«С коллегами Александром Коротоножкиным и Юрием Егоровым, директором «Нева Энергия» Андреем Егоровым и представителем подрядной организации ознакомились с ходом работ: еще в апреле начался демонтаж, а на сегодняшний день подготовлено основание под газовые котлы, которые доставлены на объект и монтируются специалистами», — отметила глава муниципалитета.

Она подчеркнула, что работы ведутся оперативно и строго по графику, а каждый этап контролируется специалистами Росстройконтроля.

Модернизация котельной стала возможной благодаря включению района в перечень объектов коммунальной инфраструктуры Псковской области, подлежащих обновлению в 2026 году.