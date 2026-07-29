Новый молодёжный сквер откроют ко Дню города в Великих Луках

Новый молодёжный сквер появится в заречной части Великих Лук ко Дню города. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в MAX.

Работы проводятся на территории напротив бывшего кинотеатра «Родина», на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной

Уже сформированы основные дорожки, уложена большая часть брусчатки, установлены световые полуарки, уличные тренажёры и пергола. Спортплощадка теперь оборудована современным прорезиненным покрытием.

Центральным объектом сквера останется фонтан. Его капитально реконструируют: прокладываются новые трубопроводы, монтируется современное оборудование, строится новое помещение для насосной станции. Для подключения оборудования предусмотрено несколько десятков инженерных линий.

Благоустройство реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и станет продолжением преобразования территории: в здании бывшего кинотеатра «Родина» создаётся Дом молодёжи, а рядом появится современное пространство для встреч, отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий.